Ракетна атака на Дніпро: попередньо, 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж
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У Дніпрі рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ на місто 4 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятка автівок пошкоджені.
Як повідомили в ДСНС, попередньо, 8 людей дістали поранення, серед них 2 дітей.
Рятувальники ліквідували загорання.
Раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7 людей.