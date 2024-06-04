НАТО надасть Україні пакет безпекової допомоги, який слугуватиме "мостом" до членства в Альянсі, - посол США Сміт

НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні, хоча очікується, що він не задовольнить давнє прохання України про членство в НАТО на тлі російського вторгнення.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News.

За її словами, окрім оприлюднення пакета допомоги у липні, близько 32 країн завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких вже укладено.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила вона.

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Сміт зазначила, що частково це буде інституціоналізація деякої двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні й забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - додала посол США при НАТО.

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