Справа щодо прориву окупантів на Харківщині на початковому етапі, досліджуються таємні документи, - ДБР

Наразі справа щодо прориву окупантів на Харківщині перебуває на початковому етапі, вивчаються таємні документи з метою пошуку винних.

Про це заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Розслідування справи

За його словами, наразі справа на початковому етапі.

"Це події 10 травня, часу мало пройшло. Для того, щоб об'єктивно відповісти, чи були якісь порушення, треба слідчим і експертам дослідити масу документів. Всі ці документи таємні. Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їхнього вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів. Цих документів дуже багато, вони специфічні, знаходяться в різних місцях, а деякі банально неможливо вилучити, тому що зараз вони використовуються, - без них можуть бути паралізовані якісь процеси на лінії фронту", - зазначив Удовиченко.

Тому, як наголосив він, трошки потрібен час, щоб відповісти на всі питання.

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"Ми вийшли в публічну площину, сказали, що цим займаємося. І якщо вже сказали "а", то через деякий час треба сказати "б". І ми все для цього робимо. Зараз ця справа ще досить сира, я не напускаю туману, але ми дуже багато працюємо, щоб швидко сформувати позицію і відповісти, чи були порушення. Якщо були, то хто винен, і притягати цих людей до відповідальності", - додають у ДБР.

Допит свідків

Удовиченко також уточнив, що на даний час допитано вже 104 особи.

"Це військове керівництво, бійці, які безпосередньо перебували на полі бою, багато інших людей. Деяких допитували по три-чотири рази. Бо виходить так, що ти допитав Петрова, а потім Іванова. Іванов щось розповів про Петрова, про що сам Петров не сказав, і ти знову допитуєш і уточнюєш", - зауважив він.

"Рішення в реєстрі судових рішень можна просто закрити. Це раз. По-друге, реєстр - хороший інструмент подачі меседжа суспільству – будь ласка, читайте, ми не приховуємо, розслідуємо. Якщо ми не закривали це рішення суду, то це означає, що і не приховували факт кримінального провадження. Після того, як ЗМІ звернули увагу на рішення суду про тимчасовій доступ, відразу вийшли з позицією по цій справи – що і кого ми перевіряємо", - додає заступник директора Державного бюро розслідувань.

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Справу будуть розслідувати належним чином

Він також запевни, що справа буде розслідувана належним чином.

"Дуже багато нашого ресурсу, СБУ, прокурорів задіяно в розслідуванні. Актуальність і важливість справи очевидна. Щотижня керівництво того чи іншого правоохоронного органу виїжджає на місце, щоб тримати на контролі хід розслідування. Я, як організатор слідчого процесу дуже вдячний головнокомандуючому - він сприяє розслідуванню, зацікавлений в тому, щоб ми розібралися. Але, повторюся, мова йде про таємні документи. Щодо судового рішення про тимчасовий доступ, яке з'явилося в публічній площині. По закону, якщо не виконується це рішення, то маємо право прийти з обшуком. Давайте змоделюємо ситуацію: обшук на режимному військовому об'єкті під час війни. Це вже занадто", - додав Удовиченко.

"Таким чином, впевнений, що якщо б не було волі, бажання встановити істину, то була б маса відмовок, щоб не надавати нам документи. Натомість повна відкритість і сприяння допомагає в швидкості розслідування. Ми усвідомлюємо, що суспільство від нас чекає швидкого результату, але об'єктивність далеко не завжди є швидкою", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

У 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.