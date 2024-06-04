Щонайменше 790 дітей загинули в Україні з 2014 року внаслідок російської агресії, - Лубінець
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4 червня в Україні - День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей - жертв агресії.
"Від 2014 року відомо про щонайменше 790 загиблих дітей внаслідок війни Росії проти України. Це 790 вбитих всесвітів і згорьованих родин", - наголосив він.
Омбудсмен зауважив, що кожна така трагедія - це чергове свідчення геноциду українського народу.
"Світ має реагувати на вбивства невинних дітей та діяти задля того, щоб покарати Росію й запобігти новим жертвам", - додав Лубінець.