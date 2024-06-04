74% українців вважають, що в країні має бути впливовий парламент, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

31% громадян України виступають за парламентсько-президентську форму правління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Респондентів запитали, якою має бути форма правління - із сильнішим президентом чи із сильнішим парламентом.

Так, 13% виступають за президентську форму правління, 27% – за президентсько-парламентську, 31% – за парламентсько-президентську, 16% – за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.

Водночас переважна більшість українців (74%) вважає, що в країні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення Президентом Уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).

Натомість 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.

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Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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