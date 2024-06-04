Продовжувати термін оновлення військово-облікових даних наразі не планують, - Міноборони

Підстав для продовження терміну оновлення військово-облікових даних наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв. Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато люедй вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді в своєму смартфоні, зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - пояснив він.

Водночас речник Міноборони не виключає, що подовжити термін оновлення даних доведеться у разі форсмажору.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - додав Лазуткін.

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