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Продовжувати термін оновлення військово-облікових даних наразі не планують, - Міноборони

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Термін оновлення даних продовжувати не планують

Підстав для продовження терміну оновлення військово-облікових даних наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв. Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато люедй вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді в своєму смартфоні, зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - пояснив він.

Водночас речник Міноборони не виключає, що подовжити термін оновлення даних доведеться у разі форсмажору.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - додав Лазуткін.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Все зе!лежить від однієї людини. Якщо вона встигне оновити дані, термін продовжувати немає сенсу. Просто та людина дуже зайнята закордонними відрядженнями і фізично може не встигнути.
  • Kindrat74
    Ну то будете користуватись старими даними. Особисто я прийду в кінці червня і лише один раз. Якщо не встигну, то пішли на йух - ви не вмієте працювати, а всі коло вас тижнями танцювати повинні? Не охрініли?
  • Андрюха71
    а їм продовження і не потрібне. Їм пох. на людей. Головне ШТРАФИ, у них же "заохочення" тільки одна - ШТРАФИ.
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