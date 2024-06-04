Німеччина закупить у Rheinmetall додаткові 200 тисяч 155-мм снарядів, - Reuters

Німецька армія планує замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 000 артилерійських снарядів більше, ніж було заплановано.

Про це йдеться в листі Міністерства оборони Німеччині до парламентського комітету з питань бюджету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, армія Німеччини планує отримати 200 000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро ($960 млн) в рамках рамкової угоди з оборонною компанією.

Бундесвер вже погодився на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

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Для чого потрібні?

Агенція зазначає, що нові боєприпаси призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина також постачає зброю Україні.

Розміщуючи замовлення, Міноборони Німеччини також прагне, щоб Rheinmetall зміг встановити нову виробничу лінію в центральному німецькому містечку Унтерлюсс, йдеться в листі.

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Раніше повідомлялося, що цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує поставити в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, серед яких - прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.