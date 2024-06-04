Російська пропаганда займається дискредитацією Олімпіади в Парижі, - Microsoft

Росія активізувала кампанію з дезінформації в Інтернеті, спрямовану проти Франції та майбутніх Олімпійських ігор у Парижі через заборону спортсменам із Росії виступати під своїм прапором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на звіт корпорації Microsoft.

"Найбільш тривожна дезінформація, поширювана проросійськими акторами, була спрямована на те, щоб видати себе за бойові організації й сфабрикувати загрози для ігор на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом", - заявили в компанії.

У повідомленні наголошується, що кампанія активізувалася після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив російським спортсменам брати участь у змаганнях лише в індивідуальному нейтральному статусі.

Йдеться, зокрема, про фальшиві новинні сайти та про повнометражний документальний фільм, які мають на меті очорнити МОК і викликати враження, що Олімпіада буде затьмарена насильством.

Microsoft заявила, що наприкінці 2023 року виявила випадки, коли відомі російські дезінформатори публікували "ймовірно, створені цифровим способом" зображення, які нібито показували графіті в Парижі з погрозами насильства проти ізраїльтян, які брали участь в Олімпійських іграх, деякі з яких посилалися на вбивства палестинськими бойовиками 11 ізраїльських олімпійців в Мюнхені в 1972 році.

Storm-1679 і Storm-1099

Кампанії проводили дві підтримувані Росією організації Storm-1679 і Storm-1099, також відомі як Doppleganger. Використовуючи 15 фальсифікованих французьких новинних сайтів, Doppleganger посилювала російські заяви про корупцію в МОК і можливе насильство на іграх.

У червні минулого року група, яку Microsoft називає Storm-1679, випустила повнометражний фільм під назвою Olympics Has Fallen, який, на думку компанії, був покликаний очорнити керівництво МОК. У Microsoft додали, що фільм був озвучений фальшивим голосом американського актора Тома Круза, згенерованим штучним інтелектом, і використовував вебсайт персоналізованих відеоповідомлень Cameo, щоб обдурити інших американських знаменитостей і змусити їх підтримати цей фільм.

"Ці зусилля явно свідчили про те, що творці контенту приділили проєкту значний час і продемонстрували більшу майстерність, ніж у більшості спостережуваних нами кампаній впливу", - заявили в Microsoft.

Інші учасники

Дослідники Microsoft та уряд США виявили цілу низку груп, пов'язаних із Кремлем, які поширюють дезінформацію. Деякі з них координуються з АП, вважають журналісти, інші пов'язані з російською розвідкою, треті ховаються за фальшивими некомерційними групами. Також на цьому полі працюють ветерани "Агентства інтернет-досліджень", петербурзької пригожинської ботоферми, що розповсюджувала передвиборчу пропаганду 2016 року.

Водночас у Microsoft впевнені, що Storm-1679 не входить до цих об'єднань.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2024 відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Україна у травні офіційно оголосила, що братиме в них участь.

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