Під Часовим Яром на Донеччині українські захисники знищили броньовик "Тайфун-К", яким росіяни дуже пишаються

Українські воїни знищили на Донеччині броньований автомобіль "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це АрміяInform повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Було знищено 1 бронемашину "Тайфун-К", якою намагалися штурмувати", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Це відбулося 3 червня 2024 року.

Загалом, за минулу добу на Часовоярівському напрямку українські захисники знищили 80 окупантів та 123 росіянина отримали поранення.

Що відомо про російський броньований автомобіль "Тайфун-К"?

КАМАЗ-63968 "Тайфун-К" — універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності. Заявлено, що транспортний засіб відповідає машинам типу MRAP.

Бронемашина перебуває на озброєнні армії Росії з 2015 року. Броня 4-класу має захищати від куль калібру 14,5 мм, корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Одночасно в машині може розміститися три члени екіпажу та 14 солдатів. Машина являється частиною сімейства бронеавтомобілів "Тайфун".

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