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Лише до 2% правоохоронців звинувачують у держзраді, - ДБР

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До 2% правоохоронців звинувачують у держзраді

1-2% правоохоронців фігурують у справах про державну зраду.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до суду направили обвинувальні акти щодо працівників:

  • СБУ - 2;
  • Національної поліції - 464;
  • прокуратури - 14;
  • податкової - 28;
  • митної служби - 5;
  • прикордонної служби - 38;
  • кримінально-виконавчої служби - 365;
  • ДСНС - 49;
  • суддів - 187.

"Якщо співставляти із загальною кількістю правоохоронців в кожному відомстві, то по тих самих поліцейських виходить менше половини відсотка. В середньому по відомствах - приблизно 1-2%, тобто, зовсім невелика цифра", - пояснив Удовиченко.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Сергей Пупкин 09d73562
    Розкажіть їм як рахувати відсотки....

    "верными присяге в крымских отделениях Службы безопасности Украины из 2240 сотрудников остались только 242, а региональном Управлении госохраны - лишь 20 из 527"

    ""Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе - из 1870 только 519 (29,7%)"
  • govtva
    А тех кто сдавал райотделы и управления СБУ не считаются? Мне в 2014-ом менты открыто заявляли что не собираются защищать не район ни свой райотдел.
  • Slava Holt
    А куди всі ті десятки тисяч поділись? Де мусара і сбушники Слов'янська (які здались терористу гіркіну), Криму, Донецька, Луганська, Мелітополя....
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