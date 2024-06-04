Лише до 2% правоохоронців звинувачують у держзраді, - ДБР
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1-2% правоохоронців фігурують у справах про державну зраду.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, до суду направили обвинувальні акти щодо працівників:
- СБУ - 2;
- Національної поліції - 464;
- прокуратури - 14;
- податкової - 28;
- митної служби - 5;
- прикордонної служби - 38;
- кримінально-виконавчої служби - 365;
- ДСНС - 49;
- суддів - 187.
"Якщо співставляти із загальною кількістю правоохоронців в кожному відомстві, то по тих самих поліцейських виходить менше половини відсотка. В середньому по відомствах - приблизно 1-2%, тобто, зовсім невелика цифра", - пояснив Удовиченко.