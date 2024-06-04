Працівники ТЦК зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Про це йдеться на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Їхні штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ.

З огляду на це, відповідно до статей 9 та 15 закону про державну мову:

працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків;

мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

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"Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних Сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави", - наголосив Кремінь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови.