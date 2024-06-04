Латвія підтримає будь-яке рішення Києва щодо переговорів з РФ, - посол Клява

Латвія підтримає будь-яке рішення України щодо переговорів з Росією. Проте Рига не хоче, щоб Україну примушували до несправедливої мирної угоди.

Про це заявив посол Латвії Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримаємо ваше рішення, яке б ви не ухвалили. Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення. Отже, очевидно, в моєму розумінні, будь-яка угода включатиме, звичайно, питання територій", - зазначив дипломат.

Посол наголосив, що Рига підтримує Україну у питанні відновлення територіальної цілісності. Водночас умови досягання припинення вогню та мирної угоди - залежатимуть від українського керівництва.

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Водночас, сказав Клява, Латвія не хоче, щоб хтось нав'язував Києву рішення, з яким Україна не згодна.

Україну не можна примушувати до несправедливої мирної угоди, оскільки у разі загнання в кут рішення не буде стабільним й означатиме лише паузу перед наступною війною, додав посол Латвії.

"По суті ми говоримо про принципи. Але теоретично скидати з рахунків нічого не можна. Є багато можливостей, як можна знаходити вихід із воєнних ситуацій, але це ваше рішення", - підсумував він.

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