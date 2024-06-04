Окупанти обстріляли Велетенське на Херсонщині: загинула жінка
3050
Сьогодні, 4 червня, унаслідок обстрілу росіянами Велетенського в Херсонській області загинула жінка.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив голова ОВА, російські війська вбили літню жінку у Велетенському.
Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвірʼї власної оселі.
Нагадаємо, зранку 3 червня 2024 року російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.