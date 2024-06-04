Окупанти обстріляли Велетенське на Херсонщині: загинула жінка

Сьогодні, 4 червня, унаслідок обстрілу росіянами Велетенського в Херсонській області загинула жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив голова ОВА, російські війська вбили літню жінку у Велетенському.



Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвірʼї власної оселі.

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Нагадаємо, зранку 3 червня 2024 року російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.