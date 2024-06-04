На півдні за добу ліквідовано 121 окупанта та знищено рідкісну РЛС "Репейник", - Сили оборони

Сили оборони півдня минулої доби зменшили особовий склад ворога на 121 особу. Також було знищено 35 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Зокрема, станом на ранок 4 червня знищено:

1 реактивна система залпового вогню "Град";

1 танк;

10 гармат;

3 міномети;

10 одиниць автобронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 станція РЕБ;

1 станція РЛС "Репейник";

2 мотоцикли;

4 човни.

Характеристики РЛС "Репейник"

Комплекс складається зі станції радіолокації, активної фазованої антенної решітки (АФАР), штатива-триноги, акумулятора на 8 год роботи, і пульта управління. Загальна вага складає 25,5 кг, тому "Репейник" можна легко перевозити, а розгортання займає близько 5 хв.

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РЛС випромінює вузькі радіопромені в діапазоні частот 92-95 ГГц і проводить кругове сканування простору по азимуту з кутом місця до 20 °. Вона виявляє дрони з ефективною площею розсіювання до 0,01 кв. м на відстані 10 км та на висоті до 5 км, якщо вони рухаються зі швидкістю до 150 км/год. Автоматика супроводжує до 256 об'єктів, оновлюючи дані кожні 1,25 с та передаючи їх на комп'ютер оператора.