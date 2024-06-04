Наслідки атак на енергетику довгострокові. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, - Шмигаль

Наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він.

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За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти: посилення ППО; ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів; децентралізація енергосистеми; міжнародна підтримка та співпраця; енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Як зазначалося, станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.