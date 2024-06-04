І в Раді, і в Україні має бути створено коаліцію національної єдності, - Порошенко

Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, має брати на себе відповідальність за ситуацію в Україні.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу в Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра в цій Верховній Раді по чутках будуть голосуватися вкрай важливі кадрові рішення. Але депутати станом на зараз жодного уявлення не мають, за кого вони будуть голосувати. Це дуже яскрава демонстрація порушення Конституції в частині функцій парламенту у парламентсько-президентській республіці. Бо саме депутати несуть відповідальність за якість кадрової політики. А у нас – одні йдуть без звіту, а інші приходять без бачення. І слухняна частина Ради мовчки голосує за це все", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що і в Раді, в Україні має бути створено коаліцію національної єдності.

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"Має бути розподілена відповідальність. Я впевнений в тому, що ми нарешті маємо прийняти відповідальні рішення. Бо у правильність політики не вірять уже навіть глядачі єдиного антиконституційного марафону. Ви докотилися до того, що вперше з 2014 року в країні з’явилися темники, і про це заявили журналісти", - додав лідер "ЄС".

П'ятий президент нагадав, що знову з’явилися списки людей, яким заборонено доступ до медіа.

"Були виключені з ефіру абсолютно незаконно, без рішення суду три телевізійні канали. А кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику на кшталт "слов’янського хлопчика", дискредитуючи опонентів. Там був Порошенко, депутати "Європейської Солідарності", депутати інших опозиційних фракцій, Залужний. А сьогодні вже з’явився Сирський і військове керівництво.

Моя вимога: зупиніться і не робіть кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства – Збройних Сил України", - підсумував він.

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