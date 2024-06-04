Фонд підтримки енергетики України вже сягнув майже €500 млн, - Шмигаль

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих і анонсованих внесків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція. Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт", - розповів Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.