Кабмін продовжив термін дії відстрочки від мобілізації на три місяці

Кабінет Міністрів продовжив ще на три місяці терміни дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його термін на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначається, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

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Хто має право на відстрочку?

Право на відстрочку, згідно з постановою, мають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування цих органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, у разі, коли це необхідно для виконання цих завдань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів сьогодні або завтра затвердить постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників.