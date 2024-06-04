Росіяни через Маріуполь перекидають техніку в бік Запоріжжя, - Андрющенко
Російські загарбники в окупованому Маріуполі перекидають техніку в напрямку Запоріжжя.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Переміщення військової техніки в бік Запоріжжя продовжилось. Вперше зафіксовано переміщення гаубиць "Мста-с". Поява та збільшення тралів з військовою технікою можуть бути напряму пов’язані з ураженням залізничних поромів в Керчі, що змусило росіян задіяти резервний (поки автомобільних) шлях Ростов-фронт", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, також збільшилась кількість росіян в таборах в хуторі Бабах-Тарама (Донецька обл.) та с. Куликове (Запорізька обл.)
"Нові мобілізовані зайшли на підготовку. Вперше за останні три тижні запрацював полігон в Бабах-Тарамі / Куликово. Як стрілкова зброя, так і ствольна артилерія. Новий сезон підготовки відкрито", - додав він.