Росіяни через Маріуполь перекидають техніку в бік Запоріжжя, - Андрющенко

Російські загарбники в окупованому Маріуполі перекидають техніку в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Переміщення військової техніки в бік Запоріжжя продовжилось. Вперше зафіксовано переміщення гаубиць "Мста-с". Поява та збільшення тралів з військовою технікою можуть бути напряму пов’язані з ураженням залізничних поромів в Керчі, що змусило росіян задіяти резервний (поки автомобільних) шлях Ростов-фронт", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, також збільшилась кількість росіян в таборах в хуторі Бабах-Тарама (Донецька обл.) та с. Куликове (Запорізька обл.)

"Нові мобілізовані зайшли на підготовку. Вперше за останні три тижні запрацював полігон в Бабах-Тарамі / Куликово. Як стрілкова зброя, так і ствольна артилерія. Новий сезон підготовки відкрито", - додав він.

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