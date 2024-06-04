Мінінфраструктури може очолити Чернишов, - джерела

Крісло очільника Міністерства інфраструктури може посісти чинний голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише у фейсбуку.

"Цікаво, кому ж Зеленський та Єрмак віддадуть міністерство інфраструктури, з якого змусили звільнитись Кубракова. Багато програм міністерства фінансувалось з грошей наших західних партнерів, тому до його керівництва та до його рішень у наших союзників особлива увага. І хто тепер буде посаджений на ці потоки продемонструє, хто зараз є наближеним найбільше до президента та його оточення", - пише журналіст.

За даними джерел Цензор.НЕТ, наразі серед кандидатів розглядається передусім голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За словами Бутусова, Чернишов є довіреною особою Тимура Міндіча - довіреної особи та бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського.

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"Міндіч відомий близькими дружніми звʼязками з Зеленським, навіть один зі своїх днів народження Зеленський святкував у квартирі Міндіча. Будемо слідкувати за подальшими рішеннями, кандидат як завжди може бути не один", - резюмує Бутусов.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.