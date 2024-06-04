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Від початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1100 разів на загальну суму понад 12 млн грн

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Прикордонник

Від початку запровадження воєнного стану прикордонники відмовилися від отримання неправомірної вигоди на суму 12 270 000 гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"1100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску через державний кордон з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України, зокрема за підробленими документами. В усіх випадках здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

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Крім того повідомляється, що протягом травня 2024 року відбулося 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень. Найбільший розмір неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. доларів пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння в незаконному перетинанні державного кордону без відповідних на це законних підстав.

"Управління запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби закликає співгромадян бути свідомими та доброчесними. Нагадуємо, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою – є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність", - наголосили в Держприкордонслужбі.

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Раніше повідомлялося, що на Одещині організатор незаконного переправлення осіб через кордон завдав тілесних ушкоджень прикордоннику та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Natalia Linnik
    Які чесні прикордонники, достойні нагород)) Батальйон Монако хоть поржал з новини.
  • Dnipro 25e02bf4
    Нуце просто пі. Ць. Білі та пухнсті.
  • Caesar Rsi ae6242f3
    ОГО ГО....ОООООО.. ТАМ ТО НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЯК І НА ТАМОЖНІ , ЧЕСНІ ПРИКОРДОННИКИ...БО ТАКІ БУДУТЬ АБО З ГАНЬБОЮ ВИГНАНІ З ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..АБО ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ АБО НА РІБАЛЦІ..ТАМ ДВА БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ПРОВАЛЮВАЛИСЯ ДО ВІЙНИ.. СААКАШВІЛІ З САКВАРИЛІДЗЕ НЕ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ ЧЕСНУ ТАМОЖНЮ... ТУТ ПОРОШЕНКО ВСЕ ЗРОБИВ, ЩОБ МІХО ЗНИК..ВСІ ЕКС І НЕ ЕКС ПРИКОРДОННИКИ І ТАМОЖНЯ СУПЕР БАГАТІ...
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