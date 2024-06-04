На Харківщині сигнали тривоги лунають по 13 годин. За добу рашисти скинули близько 30 авіабомб, - ОВА

За добу російські загарбники випустили близько 30 авіабомб по Харківській області, включно з ударом по Харкову. Тривоги в області тривають по 13 годин.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"У нас постійно лунають сигнали повітряної тривоги, вчора – близько 13 годин за добу. І вони супроводжуються ударами, всі загрози реальні. Всього за добу було випущено близько 30 авіабомб, включно з ударом по Харкову. Ворог продовжує знищувати нашу цивільну інфраструктуру", - зазначив Синєгубов.

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За даними голови ОВА, ввечері 3 червня окупанти атакували Харків, пошкодивши навчальний заклад. Тривають обстріли прикордоння на Липецькому, Вовчанському та Куп'янському напрямках.

Він зазначив, що від початку наступу військ РФ на Харківщині окупанти скинули близько 30 авіабомб.

"Ворог застосовує тактику випаленої землі. Ми пригадуємо, який Вовчанськ мав вигляд під час звільнення восени 2022 року, і який вигляд має зараз. Місто треба будувати з нуля", - додав Синєгубов.

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