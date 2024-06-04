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Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення. Графіки не працюють, - Yasno

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Відключення світла в Києві

Станом на день 4 червня 2024 року Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. У місті будуть застосовуватися екстрені відключення.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - пише Коваленко.

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За даними "Укренерго", сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Київ вийшов за ліміти
    Бо при владі в нас бандити..
  • Леонід Іванов
    Вчора в ночі у львівській області не було е/е 6 ГОДИН.
  • Ан Мур
    Хіба тільки один Київ потерпає від позаграфікових від балди відімкнень споживачів електроенергрії?
    Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
    Чи подивлюся футбол на Євро-24?
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