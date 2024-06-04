Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення. Графіки не працюють, - Yasno
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Станом на день 4 червня 2024 року Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. У місті будуть застосовуватися екстрені відключення.
Про це повідомив у фейсбуку гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - пише Коваленко.
За даними "Укренерго", сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора.