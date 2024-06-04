Дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю веде до "ядерного Армагеддону", - президент Болгарії Радев

Президент Болгарії Румен Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. А дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ створює ризик "ескалації" і "ядерного Армагеддону".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

Зазначається, що заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винна в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", - вважає лідер Болгарії.

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Радев також прокоментував свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні.

Минулого тижня він відвідав Угорщину, де разом зі своїм угорським колегою Тамашем Шуйоком висловився проти введення військ в Україну. Згодом т.в.о. міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному.

Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.

Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".

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