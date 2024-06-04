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Рада звернеться до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у парламенті

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Кабмін проситимуть дотримуватися дрес-коду в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань ВР.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законах.

Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    А буде вимога до преЗЕдента та його клоунів хоча б на міжнародних зустрічах носити діловий одяг? Це значно важливіше, бо там вони представляють країну та спілкуються з нормальними людьми. А от для роботи в парламенті, якраз і не критично - що урядовці, що депутати одна й таж зграя клептоманів та бидлоти, отже, так би мовити, всі свої.
  • Валерій Кваша
    Ага, і почніть із хрінпіду, бо одягнене наче бурлака
  • Erlich Bachman
    зе!вирок поїхав у турне вдягнений як зе!вилупок і нічого. А чьоткіє пацанчікі з кабмінчіка що, рижі або де?
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