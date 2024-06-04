Рада звернеться до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у парламенті

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо дотримання його представниками дрес-коду під час пленарних засідань ВР.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер дав завдання підготувати звернення до Уряду, щоб їхні представники приходили в нормальному одязі (діловому) на виступи по законах.



Тому що постійно то у футболках, то в спортивних костюмах приходять", - йдеться в повідомленні.

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