Звільнений через скандал у столичному ресторані ексспівробітник ДСР Нацполіції Манасян подав до суду: вимагає скасування наказу та виплати заробітку

Колишній поліцейський підполковник Віталій Манасян, звільнений через влаштований у ресторані скандал, подав до суду на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Позивач наполягає на визнанні наказу про його звільнення протиправним та стягненні заробітку за час вимушеного прогулу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Слідство.Інфо" дізналося з реєстру судових рішень. Манасян також підтвердив свій намір судитися у коментарі редакції.

Як зазначається, 11 травня Віталій Манасян звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про його звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього. У позовнійзаяві від 23 травня колишній працівник вимагає від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Також дивіться: Росіян негостинно зустріли у грузинському ресторані: "Сучка, давай нах#й отсюда! П#дарасы, бл#дь!". ВIДЕО

Сам Манасян повідомив, що на своє представництво в суді він видав довіреність адвокату.

"Я свою позицію виклав адвокату, не хочу туди навіть близько підходити. Дасть Бог, без мене це все минеться, мені не хочеться в це занурюватися. Насправді це дуже неприємно", - наголосив Манасян.

На запитання про очікування від суду, Манасян зауважив, що його основна мета - відновити своє ім’я.

"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", - додав експоліцейський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітник ДСР Нацполіції Манасян влаштував скандал у столичному ресторані. Згодом директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева зазначила, що працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна звільнено