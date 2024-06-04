Уряд на 6 місяців продовжив роботу ДП "Документ" для українців за кордоном

4 червня Кабмін проголосував за рішення щодо продовження на 6 місяців роботи паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт впроваджувала Державна міграційна служба з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

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"З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням Уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - додали в міністерстві.

Таке рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.