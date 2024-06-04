Київ та 7 областей переходять на екстрені відключення, - "Укренерго" (оновлено)
Через важку ситуацію в енергосистемі Київщина та Донеччина вдень 4 червня услід за Києвом переходять на екстрені відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях. Робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 червня Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення.
Пізніше в "Укренерго" повідомили, що споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м.Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.
Коли споживання значно перевищило ліміти, "Укренерго" вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.
Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.
Нагадується також, що вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.