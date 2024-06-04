У мережі церковних лавок УПЦ МП поширювали антиукраїнську літературу, - СБУ

Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що вилучили?

Як зазначається, серед вилученого - проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави.

Партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.

Що знайшли у вилучених примірниках?

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

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Підозри

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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