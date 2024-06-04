Байден про мир в Україні: Це не означає членство в НАТО
19 193204
Президент США Джо Байден вважає, що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.
"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому", - пояснив американський лідер.
Водночас, сказав Байден, він не готовий підтримати НАТОвізацію України.
Президент США зазначив, що якщо країни Заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни-сусіди РФ.