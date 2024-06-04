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Байден про мир в Україні: Це не означає членство в НАТО

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Байден про мир в Україні

Президент США Джо Байден вважає, що членство в НАТО не є необхідною запорукою миру в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому", - пояснив американський лідер.

Водночас, сказав Байден, він не готовий підтримати НАТОвізацію України.

Президент США зазначив, що якщо країни Заходу дозволять Україні впасти, то за нею впадуть інші країни-сусіди РФ.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Rino Rino
    нда, а Буш у 2008-му топив за Україну в НАТО. но комсомолка і корупціонер Сракозі були проти. а тепер вже і дід дає задню... краще би промовчав і взагалі не говорив такого. бо ці слова означають, що війна в Україні ще на багато, багато, багато, багато років. і кацапи не окупують Україну, вони її просто знищать.. діда на пенсію.
  • Грицько Злий
    Так, а шо цей старець тоді хоче? Нехай тоді скаже, що потрібно для гарантованого ненападу кацапні? Я думаю, що знищення кацапстану буде найкращою гарантією.
  • Олег Іванів 00188d35
    Геть яйця висохли.
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