Британія та Латвія оголосили перший тендер на виробництво FPV-дронів для України

Велика Британія та Латвія оголосили перший тендер для західних компаній на виробництво й постачання FPV-дронів українській армії. Кандидати мають податися на конкурс до 28 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідне оголошення британського оборонного відомства.

В оголошенні йдеться, що цей конкурс має на меті знайти постачальників, які зможуть "виробляти дрони у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи потужності західної промисловості".

Взяти участь може будь-яка західна оборонна компанія країн, які входять до контактної групи у форматі "Рамштайн".

Перший тендер триватиме до 28 червня. Після чого представники країн Коаліції дронів, яку очілюють Британія та Латвія, відберуть компанії, які отримають замовлення на поставку дронів в Україну.

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У Міноборони Великої Британії додають, що впродовж 2024 року будуть оголошені наступні подібні тендери з урахуванням досвіду першого.

Нагадаємо, що до Коаліції дронів входять, окрім згаданих Британії і Латвії, також Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція. Колація функціонує у межах роботи Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомляв, що поточному році Латвія має намір інвестувати 20 млн євро у коаліцію безпілотників на підтримку України. Таку ж суму країна спрямує на посилення власної армії дронів.

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