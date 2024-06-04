Окупанти в Криму сподіваються налагодити співпрацю з "Талібаном", - Центр нацспротиву

У Санкт-Петербурзі 5-8 червня відбудеться "Міжнародний економічний форум", на якому заплановано зустріч представників окупаційної "адміністрації" Криму з бойовиками із "Талібану".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Терористи всіх країн єднаються у Санкт-Петербурзі на "Міжнародному економічному форумі", який відбудеться 5-8 червня. На цьому заході дипломатичного впливу РФ, який покликаний інтегрувати агентуру Кремля в єдине ціле та прорвати економічну ізоляцію, запланована зустріч гауляйтерів тимчасово окупованого Криму з бойовиками з "Талібану"", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що очікується також підписання меморандуму про співпрацю, зокрема участь кримських прокладок для постачання української агропродукції до захопленого бойовиками Афганістану. Також в окупаційній адміністрації Криму очікують на "туристів" та "інвестиції" з цієї країни.

"Таким чином замість успішного розвитку півострова, росіяни продовжують його маргіналізувати та робити військовою базою наповненою терористами", - зауважили в ЦНС.

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