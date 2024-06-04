Столтенберг розчарований відмовою Китаю від участі у Глобальному саміті миру: Не можна одночасно підтримувати відносини з НАТО та Росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розчарований тим, що Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Про це він заявив в інтерв'ю NDR, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав "прикрою" заяву Китаю про відмову від участі в Саміті.

"Я вважаю, що мирна конференція є важливою платформою для обговорення шляху до тривалого миру в Україні", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі можна було говорити про "цеглинки", які забезпечують довгостроковий і справедливий мир в Україні: "Це і ядерна безпека, і відновлення України, і такі питання, як експорт зерна".

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Відмова від участі відповідає попередній поведінці китайської сторони, додав він.

Також Столтенберг розкритикував Китай за підтримку російської військової економіки від початку повномасштабного вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найважливішим прихильником війни Росії проти України, найбільшої і безпосередньої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, в Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, і інше одночасно", - підсумував генсек НАТО.

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Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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