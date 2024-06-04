Австрія підтримує позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі
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Австрія підтримала заклик Бельгії розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на POLITICO.
"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив речник Міністерства закордонних справ Австрії. Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.
"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив представник.
Нагадуємо, Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі на підставі статті 7 Договору про ЄС.