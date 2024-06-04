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Австрія підтримує позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі

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орбан

Австрія підтримала заклик Бельгії розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на POLITICO.

"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив речник Міністерства закордонних справ Австрії. Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.

"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив представник.

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Нагадуємо, Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі  на підставі статті 7 Договору про ЄС.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Грицько Злий
    З такими підорами як головний ***** і з членства в ЄС треба ви3,14здити!
  • Kiev_Kiev_777
  • Colt
    Здається, Орбана таки прищучать.
    Задовбав.
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