Окупанти вдарили по Конотопу. Уражено виробничу інфраструктуру міста

Вдень, 4 червня, російські загарбники обстріляли місто Конотоп, що на Сумщині. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, внаслідок ворожої атаки було уражено виробничу інфраструктуру. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

"У Конотопі відбувся приліт - черговий акт тероризму з боку РФ. Була уражена виробнича інфраструктура нашого міста", - розповів Семеніхін.

Він також додав, що наразі тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону "Житломасив".

Читайте також: Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині