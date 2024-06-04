Росіяни влаштували фільтраційний табір в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов
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Росіяни після того як окупували частину міста Вовчанськ на Харківщині влаштували там фільтраційний табір.
Про це в ефірі телемарафону написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - зазначив Синєгубов.
Він також додав, що у частині Вовчанська, що контролюється Збройними силами України, залишаються до 50 жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.