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Росіяни влаштували фільтраційний табір в окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

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Олег Синєгубов

Росіяни після того як окупували частину міста Вовчанськ на Харківщині влаштували там фільтраційний табір.

Про це в ефірі телемарафону написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що у частині Вовчанська, що контролюється Збройними силами України, залишаються до 50 жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    тобто, кацапи за два тижні спроміглися, організувати якісь табори, а тупорилий дегенерат, за рік не зміг нарити протипіхотних та протитанкових фортифікації?
    кому саме, відсмоктує синегубов? невже самому єрмачині?
    дбр не синегубова кошмарить, а солдата, який єдиний вижив, та ледве повернувся до своїх.
  • Олександр Томах
    Вовчанськ такий же величезний , як агломерація Мехіко, що там спокійно можна влаштовувати так звані фільтраційні табори ???
  • Вальд Ще
    Якось дивно таке чути, писали про 70% Вовчанська які контролює ЗСУ, вуличні бої. А кацики вже встигли фільтраційний табір зорганізувати. Синегубов вчись падло!!!
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