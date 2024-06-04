Окупанти 14 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе й обстріляли з артилерії: пошкоджено інфраструктурні об’єкти та агрофірму
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Протягом 4 червня російські війська били дронами-камікадзе та з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об’єкти.
За даними ОВА, загиблих і постраждалих немає.