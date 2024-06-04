Понад 6600 людей вже звернулися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Нині в Україні наразі функціонує вже 22 рекрутингові центри. До них уже звернулося понад 6600 осіб, приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час презентації у Києві проєкту "Техно рекрутинг", який стосується спеціалізованої технічної дорекрутингової підготовки громадян, заявив уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"У нас уже створена мережа з 22 (рекрутингових.- Ред.) центрів по всій країні, і вона зараз активно розвивається та розростається", - зазначив Бежевець.

Як він додав, ця мережа вже показує гарні результати.

"На сьогодні вже понад 6600 людей звернулося (до цих центрів - ред.), приблизно для 1,5 тисячі підбираються вакансії, (вони - ред.) сконтактовані з військовими частинами, навчальними центрами. І приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями", - поінформував представник Міноборони.

Рекрутингові центри в Україні

Від лютого 2024 року в Україні вже відкрили 22 рекрутингові центри.

За інформацією міністра оборони Рустема Умєрова, серед професій, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах, - водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони.

Повідомлялося, що Сухопутні війська створять рекрутинговий центр, у якому першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем.

28 травня в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що в застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться можливість онлайн-рекрутингу.