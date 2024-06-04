Окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Російські загарбники не припиняють тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з 10 травня окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у районі міста Вовчанськ, де армія РФ розпочала наступ 10 травня, ворог загалом скинув близько 300 авіабомб.

Також Волошин додав, що лише за останню добу загарбники скинули близько 30 КАБів на Харків та область. Зокрема, вранці російські війська ударили КАБом по Куп'янську.

Як зазначив Волошин, російські загарбники не припиняють тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Вони продовжують бити керованими авіаційними бомбами, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Раніше Волошин розповідав, що 2 червня, українські захисники під Вовчанськом на Харківському напрямку взяли в полон близько 60 російських загарбників.

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