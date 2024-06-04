Депутат Чернівецької облради Волощук поїхав у відрядження до Румунії і не повернувся

Депутат Чернівецької обласної ради від партії "Слуга народу" Олексій Волощук не повернувся із відрядження до Румунії. Де зараз депутат – невідомо. Через це його звільнили з посади начальника відділу з питань міжнародних зв’язків і транскордонного співробітництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чернівецька обласна рада оприлюднила коментар щодо дій працівника виконавчого апарату, депутата обласної ради Олексія Волощука.

"31 травня 2024 року начальник відділу з питань міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва, депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук у складі офіційної делегації поїхав до Румунії. У встановлений термін до України не повернувся. На роботі не з’явився", - йдеться в повідомленні.

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Як додали в облраді, наразі місце його перебування невідоме.

"Згідно з пунктом 9 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування" та пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю України, Олексій Волощук був звільнений із займаної посади. Про інцидент у встановленому порядку поінформовано правоохоронні органи", - повідомили в обласній раді.

У Чернівецькій облраді засудили ганебний вчинок, який негативно впливає на репутацію працівників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу.

"Коли ми перебували за кордоном на запрошення, у відрядженні, то від нього надійшов дзвінок, що в нього інсульт і він у лікарні. Це все, що я можу сказати", – зазначив у коментарі "Суспільне.Чернівці" заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор, який також був у складі делегації.





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