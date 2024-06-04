Протягом травня росіяни здійснили 76 обстрілів Харкова

Упродовж травня 2024 року окупанти здійснили втричі більше обстрілів Харкова, порівняно з квітнем, - 76.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Так, тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів, що майже втричі більше, ніж було у квітні.

Як зазначається, з них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 - ракетами, 12 - БПЛА типу "Шахед" і 3 - БПЛА типу "Ланцет".



За даними Терехова, сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.

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