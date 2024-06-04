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4 українців померли в московському аеропорту "Шереметьєво" в очікуванні фільтрації, - правозахисники

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В Москві померло 4 українців в очікуванні фільтрації

Від початку цього року в центрі фільтрації в московському аеропорту "Шереметьєво" померло четверо громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.

Правозахисники з посиланням на джерела стверджують, що практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти в чергах 15-27 годин.

"Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    "Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило" - казали вони перед смертю...
  • Gary Grant
    Три роки широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Десять!?!? років фактичної агресії. Близькі,*******...Ні. Це все "вата", та й *** на неї.
  • Wlad West
    Может надо обьяснить кого там фильтруют? Откуда и куда они летят, и с какого хера они оказались в козлостане?
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