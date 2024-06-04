4 українців померли в московському аеропорту "Шереметьєво" в очікуванні фільтрації, - правозахисники
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Від початку цього року в центрі фільтрації в московському аеропорту "Шереметьєво" померло четверо громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.
Правозахисники з посиланням на джерела стверджують, що практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти в чергах 15-27 годин.
"Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку", - йдеться в повідомленні.