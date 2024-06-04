Міноборони та Victory Drones запускають проєкт техно-рекрутингу для підготовки операторів БпЛА

Міністерство оборони України та Victory Drones спільно реалізують проєкт техно-рекрутингу — базової підготовки операторів безпілотників для громадян, готових підписати контракт із ЗСУ.

Про це розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Міноборони через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА, долучитися до навчання, які забезпечує Victory Drones", — розповів Бежевець.

Частина навчання проводиться онлайн на платформі Prometheus. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Victory Drones, визначається, як людина бачить своє майбутнє, для чого вона більш схильна. Далі йде закритий онлайн-курс близько 1,5 тижня і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні.

Навчання йтиме за чотирма напрямками — FPV, розвідники, крило і коптери-бомбери.

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Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини й далі проходити там службу за контрактом.