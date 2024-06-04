Хакери розіслали фейкові запрошення на Глобальний саміт миру від імені Донецької ОДА

Хакери здійснили кібератаку на Донецьку ОДА та розіслали запрошення на Глобальний саміт миру від імені адміністрації.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зловмисники створили фейкові електронні скриньки співробітників Донецької ОДА.

"Вони встигли розіслати за багатьма адресами лист із запрошенням на Глобальний саміт миру 2024 нібито від мого імені. Зрозуміло, що Донецька ОДА та її голова не уповноважені здійснювати подібні запрошення, - і зрозуміло, що ці листи фейкові", - підкреслив Філашкін.

Він просить усіх, хто отримав такі листи, поставитися з розумінням до цього випадку.

"Росія веде війну проти України не тільки безпосередньо на полі бою, але й у кіберпросторі. Подібні дії - один із елементів кібервійни, покликаний створити хаос і завдати шкоди нашим взаєминам із міжнародними партнерами", - наголосив очільник ОДА.

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