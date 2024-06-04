У Києві і на Київщині з 05 по 13 червня відбуватимуться командно-штабні навчання із залученням важкої техніки та озброєння

З 05 по 13 червня на території Києва та Київської області відбуватимуться командно-штабні навчання, тому на дорогах буде військова техніка і важке озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командувача Сухопутних військ ЗС України Олександра Павлюка.

"Шановні мешканці міста Києва та Київщини! У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ. У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Павлюк попередив, що у зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ. Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів!", - написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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