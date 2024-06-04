Окупанти обстріляли Хотінську громаду на Сумщині: постраждало 2 людей

Ввечері 4 червня росіяни завдали удару по Хотінській громаді Сумської області. Внаслідок атаки двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Попередньо, поранення отримали 2 людини (дівчина 17 років та чоловік 50 років). Постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватних будинки, один із яких загорівся.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Раніше окупанти вдарили по Конотопу та вразили виробничу інфраструктуру міста.

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