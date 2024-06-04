Окупанти обстріляли Вовчанську громаду. Двоє людей поранені

У вівторок, 4 червня, російські загарбники атакували Вовчанську громаду, що на Харківщині. Двоє чоловіків зазнали поранень.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, вдень загарбники обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Через ворожий обстріл поранень зазнав 70-річний місцевий житель.

Під вечір загарбники атакували FPV-дроном місто Вовчанськ. 54-річний чоловік дістав поранення. Його ушпиталено до лікарні.

У прокуратурі зазначили, що за фактами порушення армією РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповідав, що з 10 травня окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

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