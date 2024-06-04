У Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня. Президенти обговорять потреби України

Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Український лідер прибуде до країни 6 червня, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це пише "Європейська Правда" з посилання на на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після участі у заходах до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Французький лідер прийматиме українського президента у Єлисейському палаці у п'ятницю, 7 червня.

Очільники держав обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.

"У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України", - повідомили у Єлисейському палаці.

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Крім цього, вранці 7 червня президента Зеленського приймуть у парламенті Франції - Національній Асамблеї. Там очільник Української держави має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден вирушить з офіційним візитом до Франції, де він перебуватиме декілька днів. Він візьме участь у заходах до річниці висадки союзників у Нормандії, а також зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном, з яким обговорить підтримку Україну.

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