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У Макрона підтвердили візит Зеленського до Франції 6 червня. Президенти обговорять потреби України

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Зеленський зустрінеться з Макроном 7 червня

Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Український лідер прибуде до країни 6 червня, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це пише "Європейська Правда" з посилання на на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після участі у заходах до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Зеленський зустрінеться зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Французький лідер прийматиме українського президента у Єлисейському палаці у п'ятницю, 7 червня.

Очільники держав обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.

"У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України", - повідомили у Єлисейському палаці.

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Крім цього, вранці 7 червня президента Зеленського приймуть у парламенті Франції - Національній Асамблеї. Там очільник Української держави має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден вирушить з офіційним візитом до Франції, де він перебуватиме декілька днів. Він візьме участь у заходах до річниці висадки союзників у Нормандії, а також зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном, з яким обговорить підтримку Україну.

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Ще б отримати від Франції ракети середньої дальності (хоча б до 2200 км), тоді б ******* не лише бронежилет знадобився, а і мобільний бетонований бункер.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Нехай афішують, дістало воно вже. От точно - дурне поїхало в турне. Стільки бюджетного бабла на ті його польоти!!

    Краще б дрони закупив, або на лікування бійців ті кошти. Ганяє свою дискотеку невпинно..
  • Володимир Білик f5397b1d
    мені от що цікаво - Нотр-Дам вже відреставрували?
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