Російські загарбники вдруге за день обстріляли Білозерку на Херсонщині. Одна людина поранена
Ввечері 4 червня російські окупанти знову атакували селище Білозеркка, що на Херсонщині. Поранень зазнав 59-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував на подвір'ї власного будинку.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері російські війська знову атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував на подвір'ї власного будинку", - повідомляє пресслужба ОВА.
Там додали, що у потерпілого чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення стегон. Йому надається необхідна медична допомога.
Окупанти обстріляли Білозерку вдень 4 червня
Вдень 4 червня росіяни вдарили по центральній частині Білозерки в Херсонській області. Поранень зазнали четверо осіб.
Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.