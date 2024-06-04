Російські загарбники вдруге за день обстріляли Білозерку на Херсонщині. Одна людина поранена

Ввечері 4 червня російські окупанти знову атакували селище Білозеркка, що на Херсонщині. Поранень зазнав 59-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував на подвір'ї власного будинку.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері російські війська знову атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував на подвір'ї власного будинку", - повідомляє пресслужба ОВА.

Там додали, що у потерпілого чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення стегон. Йому надається необхідна медична допомога.

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Окупанти обстріляли Білозерку вдень 4 червня

Вдень 4 червня росіяни вдарили по центральній частині Білозерки в Херсонській області. Поранень зазнали четверо осіб.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.