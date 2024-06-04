Через проблеми зі світлом в Одесі скорочують кількість тролейбусів і трамваїв

Завтра, 5 червня, в Одесі на маршрути вийде удвічі менше тролейбусів і трамваїв, ніж зазвичай, через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Як розповіли в мерії, на маршрути вийде менше половини рухомого складу.

"Скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту, тому просимо планувати свої поїздки заздалегідь. Про зміну ситуації повідомлятимемо додатково", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Як зазначалося, станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.